هدف ملغي يثير الجدل في فوز الأهلي على الحدود (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي، فوزا صعبا على ضيفه حرس الحدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة على ملعب السلام، ضمن الجولة الـ21، من الدوري المصري الممتاز.

وسيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول، فيما تراجع أدائه في الشوط الثاني، وهدد الحرس مرمى محمد الشناوي أكثر من مرة.

وسجل حمدي فتحي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من رأسية رائعة.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لإمام عاشور لاعب الحدود في الشوط الأول، بداعي وجود خطأ لصالح دفاع الأهلي، وسط اعتراض من لاعبي الحرس.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ 39 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الحدود عند 24 نقطة، في المركز العاشر.

شاهد هدف المباراة