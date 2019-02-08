عبد الحفيظ: لا أريد الحديث عن التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الحديث عن أداء التحكيم خلال مباراة فريقه أمام حرس الحدود والتي انتهت نتيجتها بفوز المارد الأحمر (1-0) ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري.

عبد الحفيظ قال في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة :"حققنا الأهم الآن وهو الفوز من أجل الضغط على المنافس خاصة أننا لعبنا ثلاث مباريات في خمسة أيام فقط".

وتابع :"العذر الوحيد على اللاعبين هو تعرضنا لضغط المباريات بالنظر للأداء في مباراة اليوم، لكن الأهم تحقيق هدفنا الأساسي وهو مواصلة الانتصارات".

وعن موقف الأهلي بشأن تغيير جدول مبارياته في الدوري، رد عبد الحفيظ :"القرار في يد مجلس الإدارة لكن لابد من احترام الجدول الذي تم وضعه".

وأنهى عبد الحفيظ حديثه عن قرارات التحكيم خلال مباراة الحدود، قائلاً :"من اليوم سأترك التعليق للآخرين بداية من اليوم، لكن أميل أن أحدد هدف الحدود صحيح رغم أنني لم أر الإعادة لكن أيضًا لنا ضربة جزاء".

واستطاع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي والقادم من صفوف إنبي في سوق الانتقالات الشتوية أن يقود فريقه للفوز على الحدود، ليحقق الأحمر انتصاره الخامس تواليًا.

فوز الأهلي جعله على بعد ست نقاط من الزمالك متصدر المسابقة، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الوصيف.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة تأتي ضمن الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.