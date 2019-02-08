تركي آل الشيخ يتساءل بعد مباراة الأهلي والحدود

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
تساءل تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، هل يعمل الحكم الخامس في مباراة الأهلي و حرس الحدود في أكاديمية أحد الأندية؟
وتمكن الأهلي من الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد في مباراة الجولة 21 من عمر الدوري الممتاز بهدف حمدي فتحي.
وشهدت المباراة إلغاء هدف لحرس الحدود في الشوط الأول بتوصية من الحكم الخامس حسن السندبيسي في هذه المباراة.
وبعد المباراة كتب آل الشيخ منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "هل الحكم الخامس في مباراة اليوم بيشتغل في أكاديمية أحد الأندية؟ هل هذا صحيح؟
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