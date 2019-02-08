مدرب الحرس يوضح.. كيف وضع خطته لمواجهة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود أنه لعب من أجل استغلال إرهاق لاعبي الأهلي في المباريات المتتالية خلال المباريات الماضية، كما أوضح أن الجهاز الفني للمنافس لعب مباراة "تجارية" من أجل تحقيق الفوز فقط.

وقال العشري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأهلي لعب مباراة تجارية من أجل تحقيق الفوز فقط، ولهم عذرهم بالطبع لأن الفريق يعاني من ضغط المباريات."

وتابع: "لعبنا من أجل استغلال إرهاق لاعبي الأهلي ومحاولة اجبارهم على الخطأ وهذه شيء طبيعي لعلمنا بالظروف الصعبة التي يعيشها الفريق."

وأضاف: "الأهلي يبحث عن الفوز في كل مباراة يلعبها خلال أسبوع لعب أمام سيمبا ثم انبي وبعد ذلك خاض المباراة ضدنا، ويعاني من الإصابات وكل هذا الأمر كان محل اعتبار بالنسبة لنا."

وفاز الأهلي على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.