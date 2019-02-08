سلسلة غير مسبوقة وتوهج معلول.. 6 ملامح من تخطي الأهلي للحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل الأهلي مسلسل انتصاراته بالفوز على حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "السلام" ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري.

الأهلي ظل في المركز الثالث إلا أنه رفع رصيده إلى النقطة 39 ليصبح على بعد ثلاث نقاط من بيراميدز الوصيف، وست نقاط من الزمالك متصدر المسابقة.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ملامح من فوز الأهلي على الحدود:

- الهدف الأول

استطاع حمدي فتحي أن يسجل هدفه الأول مع الأهلي في مشاركته الثانية مع الأحمر منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من صفوف إنبي في الميركاتو الشتوي الأخير.

- هدايا معلول

واصل الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي تألقه مع الأهلي وتحديدًا منذ تولي الأوروجوياني مارتن لاسارتي القيادة الفنية للأحمر.

صاحب الـ29 عامًا شارك في تسع مباريات سواء محلية أو إفريقية منذ تولي لاسارتي أحرز خلالها أربعة أهداف وصنع مثلهم.

- شباك نظيفة

للمرة الثالثة في مسابقة الدوري يخرج الأهلي بشباك نظيفة منذ تعيين لاسارتي حيث حافظ الأحمر على عرينه في مباراتي سموحة ومصر المقاصة بجانب مباراة الحدود، في المقابل استقبلت شباكه أربعة أهداف في ثلاث مباريات أمام بيراميدز ووادي دجلة وسموحة.

- فوز خامس

للمرة الأولى هذا الموسم يحقق الأهلي خمس انتصارات متتالية في مسابقة الدوري حيث انطلق الأحمر نحو الانتصارات من خلال سموحة ثم المقاصة ودجلة وإنبي والحدود.

وكان الأهلي قريبًا من الوصول لخمسة انتصارات متتالية خلال حقبة المدرب محمد يوسف عندما أشرف على الإدارة الفنية بشكل مؤقت قبل أن يتعادل في المباراة الخامسة أمام الداخلية.

- خسارة جديدة للعشري

واجه طارق العشري المدير الفني الحالي لفريق حرس الحدود خصمه الأهلي في 26 مناسبة بجميع المسابقات حقق الفوز في خمس مباريات مقابل خمس تعادلات وتلقى 16 هزيمة.

آخر انتصارات العشري على الأهلي كانت في الثالث من فبراير عام 2015 عندما كان مديرًا فنيًا لفريق إنبي، وانتهت المباراة وقتها بفوز الفريق البترولي (1-0) ضمن حسابات الأسبوع الـ19.

- تفوق جديد للأهلي

استطاع الأهلي خلال مبارياته مع الحدود أن يفوز في 22 مناسبة مقابل ثلاث تعادلات وأربع هزائم.

وكان آخر انتصار للحدود في موسم (2014 -2015) عندما فاز الفريق العسكري بهدف دون رد في مباراة جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ32 من مسابقة الدوري.