الشافعي: انسحاب الزمالك ربما يكون الحل الوحيد.. وهناك علاقة نسب بين الأهلي والمنظومة الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يرى الملحن والمطرب عزيز الشافعي، والذي ينتمي لجماهير الزمالك، أن فكرة انسحاب فريقه من الدوري المصري، ربما تبدو في كثير من الأحيان هي الحل الوحيد.

وجاء تعليق الشافعي بعد القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الأهلي وحرس الحدود، في لقاء ضمن بالجولة 21 من عمر الدوري الممتاز.

وكتب الشافعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"الانسحاب، هذه الفكرة الطفولية الانفعالية اللامعقولة والمرفوضة، تبدو في كثير من الأحيان هى الحل الوحيد ..حتى لا تكون كممثل في مسرحية هزلية مستمرة منذ 100 عام".

وأضاف:" الأخوة الكرام، الذين يرسلون لي صورا من المفروض انها مجاملة ما للحكام للزمالك (ورحمة ابويا) علاقة ناديكم بالمنظومة الرياضية في مصر وأفريقيا علاقة نسب وشراكة وبيزنس وعشق".

وتابع:" ناديكم نادي الأغلبية، والمعلنين قطاع عام وخاص على مدار التاريخ، والحكم الذي يضايق الأهلي يذهب وراء الشمس.. هيجاملونا احنا ليه؟".

واختتم:" نحن نلعب دور المظلوم في هذا المسلسل، وأنتم تؤدون دور البطولة، ولذلك لا يجب أن يطمح أحد في دورنا التاريخي".

وواصل النادي الأهلي تحقيق انتصاراته محلياً بتسجيل الفوز الخامس توالياً، بانتصاره على حرس الحدود بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 21 في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد السلام.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 45+4 عن طريق حمدي فتحي، وشهد اللقاء الكثير من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل بإلغاء هدف لحرس الحدود، وعدم احتساب ركلتي جزاء للأهلي.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة ليواصل الزحف نحو القمة ويقترب من بيراميدز الوصيف بـ3 نقاط فقط مع خوض 3 مباريات أقل، ويعادل رقم الزمالك في عدد المباريات (18 مباراة) ويقلص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط فقط.