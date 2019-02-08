القطار لا يتوقف.. الأهلي يحقق فوزه الخامس والضحية الحرس

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ محمد أسامة:

فاز الأهلي على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

وشهد اللقاء هدفًا مبكرًا لفريق حرس الحدود عن طريق لاعبه إمام رمضان في الدقيقة 19 قبل أن يُسجل حمدي فتحي الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الحرس عند 24 في المركز العاشر.

ويُعد هذا هو الفوز الخامس على التوالي للأهلي بعد الفوز على سموحة، مصر المقاصة، وادي دجلة، إنبي واليوم أمام حرس الحدود.