بالفيديو.. الأهلي يعبى الحدود بهدف حمدي فتحي

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام بالجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الممتاز. وشهدت بداية المباراة ضغط من جانب النادي الأهلي على فريق الحدود من أجل إحراز الهدف الأول، والتقدم في المباراة. وفي الدقيقة 20 ألغى محمد معروف حكم المباراة هدفًا لصالح حرس الحدود، أحرزه إمام عاشور، بسبب خطأ لاعب الحدود لصالح مدافعي الأهلي. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أدرك الأهلي هدف التقدم للمارد الأحمر مستغلا عرضية متقنة من علي معلول وضعها برأسه في الشباك. بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 24 نقطة في المركز الـ 11 بمسابقة الدوري.

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