اشتكى حسام عاشور لاعب فريق النادي الأهلي من الإصابة خلال لقاء حرس الحدود بالجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز. وغادر عاشور بين شوطي اللقاء وشارك كريم نيدفيد بديلا له في وسط الملعب. ويخضع عاشور لفحص طبي عقب اللقاء لتبين حالته وموقفه بشكل كامل خاصة وانه عائد من الإصابة في الكاحل غاب على إثرها الفترة الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة حسام عاشور خلال مواجهة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.