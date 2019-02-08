مدرب الأهلي: طريقة المنافس صعبت علينا المباراة وغير راض عن الأداء

مارتن لاسارتي مدرب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أبدى المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي عدم رضاء عن أداء الفريق أمام حرس الحدود بمباراة اليوم رغم تحقيق الفوز بهدف نظيف ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري

المصري الممتاز.

وقال لاسارتي في تصريحاته عقب المباراة: أعتقد أننا لم نقدم مباراة جيدة اليوم، الشوط الاول كان متكافيء بين

الفريقين، وكان المستوي فقير في الفنيات، وفي الشوط الثاني زاد الضغط علينا لكن بدون خطورة".

وأضاف: "أهدرنا نقلات كتيرة جدًا وكان هناك قرارت كتيرة خاطئة، ولم أكن مقتنعًا بالمستوى المقدم خلال المباراة ، اللاعبين لم يقدموا المطلوب".