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أبدى المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي عدم رضاء عن أداء الفريق أمام حرس الحدود بمباراة اليوم رغم تحقيق الفوز بهدف نظيف ضمن الجولة 21 من بطولة الدوريالمصري الممتاز.
وقال لاسارتي في تصريحاته عقب المباراة: أعتقد أننا لم نقدم مباراة جيدة اليوم، الشوط الاول كان متكافيء بين
وأضاف: "أهدرنا نقلات كتيرة جدًا وكان هناك قرارت كتيرة خاطئة، ولم أكن مقتنعًا بالمستوى المقدم خلال المباراة ، اللاعبين لم يقدموا المطلوب".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلي: طريقة المنافس صعبت علينا المباراة وغير راض عن الأداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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