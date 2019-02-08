تعرف على هدف باريس سان جيرمان في التعاقدات الصيفية القادمة

نجولو كانتي بوابة الوفد - سامح سعيد قالت صحيفة ذي صن البريطانية ان نادي باريس سان جيرمان يسعى لضم الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي ومنتخب فرنسا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وقالت صحيفة ذي صن البريطانية أن نادي باريس سان جيرمان يضع نجولو كانتي على رأس اولوياته في الموسم المقبل لتعويض الرحيل المرتقب للاعب الوسط أدريان رابيو الذي يقترب من الانتقال لبرشلونة انتقالا حرا . وذكرت الصحيفة البريطانية انه سيكون من الصعب موافقة تشيلسي على انتقال كانتي بأعتباره القلب النابض لفريقه في الوقت الحالي .

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