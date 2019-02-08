بالصور.. رئيس اتحاد الطائرة يكرم منتخبات المناطق الفائزه ببطولة الجمهورية

رئيس اتحاد الطائرة يكرم منتخبات المناطق الفائزه ببطولة الجمهورية كتب - محمد صبحي قام المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد المصري للكره الطائرة بتسليم كؤوس بطوله مناطق الجمهوريه للكره الطائرة والميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه للاعبين واللاعبات الفائزات بالمركز الثلاث الأولي. وفي بطوله الناشئات فاز بالمركز الأول والميداليه الذهبيه منتخب القاهره وتسلمت كأس البطوله من رئيس الاتحاد كابتن منتخب القاهره اللاعبه آيات الله ياسين وفاز بالمركز الثاني منتخب الإسكندرية وفاز بالمركز الثالث منتخب الجيزه وفاز بالمركز الرابع منتخب الدقهليه. آيات الله ياسين وفاز بالمركز الثاني منتخب الإسكندرية وفاز بالمركز الثالث منتخب الجيزه وفاز بالمركز الرابع منتخب الدقهليه. اما بطوله الناشئين ففاز بها منتخب القاهره أيضا وتسلم كاس البطوله كابتن الفريق اللاعب يوسف وائل قنديل والمركز الثاني منتخب الإسكندرية والمركز الثالث منتخب الجيزة والرابع منتخب الدقهليه. بحضور والعقيد ياسين امين عضو مجلس الاداره والكابتن أحمد عبدالدايم مدير الاتحاد والمهندس طلعت الطوبشي رئيس منطقه بورسعيد والكابتن نصر شعبان رئيس منطقه الاسكندريه والمهندس محمد عوض رئيس منطقه الجيزه والكابتن وليد زكريا والكابتن وليد علي أعضاء مجلس اداره منطقه القاهره ورؤساء المناطق الاخري وأعضاء مجلس إدارة المناطق.

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