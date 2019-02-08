شاهد.. الأهلي يفلت من "كمين" حرس الحدود ويخطف 3 نقاط غالية

حقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدف نظيف بستاد السلام بمدينة النهضة بالقاهرة في الجولة 21 للدوري.

أحرز الهدف حمدي فتحي بضربة رأس في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة وضيق الفارق عن الزمالك المتصدر إلى 6 نقاط فقط، بينما تجمد رصيد الحدود عند 24 نقطة في المركز الـ11

جاء اللقاء ضعيف المستوى سيطر الأهلي على أغلب فتراته وضغط في الدقائق الأخيرة الحدود لإدراك التعادل دون فاعلية حقيقية باستثناء الكرة التي أبعدها من على خط المرمى سعد سمير قبل نهاية اللقاء بست دقائق.

الشوط الأول ..

بدأ اللقاء حذرًا من جانب الفريقين خاصة من الحدود الذى حاول غلق المنطقة الخلفية بقوة مع رقابة مفاتيح لعب المنافس خاصة جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو ورمضان صبحي وناصر ماهر.

اعتمد الحدود على المرتدات التي شكلت خطورة حقيقية على مرمى الأهلي ويسدد مصطفى جمال وينقذ الحارس محمد الشناوي بصعوبة

ويرد جيرالدو من عرضية ويسدد تمر الكرة بجوار القائم وتوقع الكثيرون أنها ستحتضن الشباك.

يسجل أمام عاشور ويحتسب الحكم "فاول" بدعوى وجود خطأ من عاشور وتستمر الأمور على مسارها في الهجوم والسيطرة الحمراء دون فاعلية على المرمى.

كاد يسجل إمام عاشور ثانية من كرة خلف الدفاع الأحمر ويسدد قوية من زاوية صعبة تمر الكرة بجوار القائم وفي الشبكة من الخارج.

هدف فتحي ..

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع يحتسب الحكم ضربة حرة من خارج المنطقة يلعب على معلول داخل المنطقة على رأس حمدي فتحي يضع على يمين الحارس الشبينى

مسجلًا هدف التقدم.

الشوط الثاني ..

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنفس سيناريو الأول حيث السيطرة الميدانية والرغبة في تغطية الهدف رغم تراجع أداء بعض لاعبي الأهلي خاصة رمضان صبحى وجونيور أجاي وجيرالدو.

يضغط الأهلي ومن كرة داخل منطقة الجزاء يقابلها برأسه حمدي فتحي يتصدى لها الحارس وترتد ويشتت الدفاع العسكري.

يحاول على معلول ويتقدم ويلعب عرضية يبعدها دفاع الحدود بصعوبة ويرد محمد أبو العز بهجمة عنترية يمينًا ويلعب عرضية ويبعد الدفاع إلى الركنية.

يجري الأهلي تغييرين متتاليين بنزول صلاح محسن وحسين الشحات بدلا من جونيور أجاي وجيرالدو بينما يلعب ثلاثي الحدود أحمد الشيخ وإبراهيم كونيه وعبدالعزيز الشاعر بدلا من إمام عاشور وأحمد الشناوي سيريل نداي في محاولة لتنشيط الهجوم وإدراك التعادل.

كاد البديل أحمد الشيخ يسجل في الدقيقة 86 من خطأ للحارس الذى تقدم وترك مرماه يلعب الشيخ لوبية يبعدها الكرة من على خط المرمى منفذًا هدفًا مؤكدًا للفريق العسكري.

ضغط الحدود في الدقائق الأخيرة ووقف دفاع الأهلي ببساطة في إبعاد بعض الكرات التي وصلت داخل منطقة الجزاء.