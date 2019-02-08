رد بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على تصريحات مدربه الإسباني بيب جوارديولا من أجل تفادي عقوبة منه، بتأكيده عدم الذهاب إلى هونج جونج وأن الأمر كان مزحة من اللاعب الفرنسي.
وقال ميندي ردًا على تلك التصريحات عبر حسابه على تويتر قائلًا " لقد كنت أمزح فقط مع سائق أوبر، أنا لا أريد أيمشكلة مع بيب".
وكان قد نشر ميندي عبر حسابه على موقع الإنستجرام صورة له مشيرًا إلى أنه بهونج كونج، قبل أن يتم سؤال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي للفريق لمباراة تشيلسي، بعد غد، الأحد، أن ميندي لاعب الفريق في هونج كونج، ليتفاجأ المدرب
وأضاف "سأقوم بتحميل تطبيق "إنستجرام" بعد ذلك، الوضع لن يكون على ما يرام إن كان هناك في هونج كونج فعلًا".
ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر ميندي يرد على جوارديولا: كنت أمزح ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.