ميندي يرد على جوارديولا: كنت أمزح !

كتب: محمد معتز صلاح الدين

رد بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على تصريحات مدربه الإسباني بيب جوارديولا من أجل تفادي عقوبة منه، بتأكيده عدم الذهاب إلى هونج جونج وأن الأمر كان مزحة من اللاعب الفرنسي.

وقال ميندي ردًا على تلك التصريحات عبر حسابه على تويتر قائلًا " لقد كنت أمزح فقط مع سائق أوبر، أنا لا أريد أي

مشكلة مع بيب".

وكان قد نشر ميندي عبر حسابه على موقع الإنستجرام صورة له مشيرًا إلى أنه بهونج كونج، قبل أن يتم سؤال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي للفريق لمباراة تشيلسي، بعد غد، الأحد، أن ميندي لاعب الفريق في هونج كونج، ليتفاجأ المدرب

الإسباني ويرد "واو! لا أعلم ذلك، قال لي أنه في برشلونة ثم سافر إلى باريس".

وأضاف "سأقوم بتحميل تطبيق "إنستجرام" بعد ذلك، الوضع لن يكون على ما يرام إن كان هناك في هونج كونج فعلًا".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.