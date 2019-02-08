سبب خروج حسام عاشور من مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم

حسام عاشور لاعب الأهلي (أرشيفية)

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

عانى حسام عاشور لاعب وسط وقائد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من آلام في قدمه أدت لخروجه من مباراة حرس الحدود

مساء اليوم الجمعة في ملعب السلام في الجولة 21 للدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة

الأوروجوياني مارتن لاسارتي إراحة اللاعب بعد نهاية الشوط الأول وإشراك كريم وليد نيدفيد على حساب عاشور.

ويغادر فريق الأهلي غداً السبت إلى تنزانيا استعداداً لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.