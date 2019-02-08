سبب خروج حسام عاشور من مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم

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حسام عاشور لاعب الأهلي (أرشيفية)كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
عانى حسام عاشور لاعب وسط وقائد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من آلام في قدمه أدت لخروجه من مباراة حرس الحدودمساء اليوم الجمعة في ملعب السلام في الجولة 21 للدوري الممتاز.
وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة
ويغادر فريق الأهلي غداً السبت إلى تنزانيا استعداداً لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.
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