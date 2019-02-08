أشبال المنيا يفوز علي مغاغة بهدف نظيف ويعتلي قمة المجموعة

المنيا : أشرف كمال

نجح فريق كرة القدم مواليد 2004 بنادي المنيا ، في تحقيق فوز صعب على فريق نادي مغاغة بهدف دون رد ، اليوم الجمعة، ضمن مباريات دوري المنطقة هذا الموسم.

واسترد لاعبو المنبا مكانتهم في صدارة المجموعة، وحققوا الفوز

في المباراة ، التي أقيمت على ملعب المنيا الجديدة ، بهدف أحرزه اللاعب الهداف ،عبد الرحمن فضل، وبذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا لـ ١٣ نقطة ، فيالمركز الأول بالمجموعة، وياتي نادي مغاغه في المركز الثاني ب ١٢ نقطة.

ويقود فريق المنيا 2004، الدكتور رمضان عبدالعال، مديرا فنيا، ومحمود ماهر، مدرب، وحسن سيد ،مدرب حراس مرمى ، ود. محمد علي ، أخصائي علاج طبيعي، وسامر سيد، مدير مالي وإداري، تحت اشراف ياسر عبدالوهاب ، مدير القطاع.