أشبال المنيا يفوز علي مغاغة بهدف نظيف ويعتلي قمة المجموعة

نجح فريق كرة القدم مواليد 2004 بنادي المنيا ، في تحقيق فوز صعب على فريق نادي مغاغة بهدف دون رد ، اليوم الجمعة، ضمن مباريات دوري المنطقة هذا الموسم.
واسترد لاعبو المنبا مكانتهم في صدارة المجموعة، وحققوا الفوزفي المباراة ، التي أقيمت على ملعب المنيا الجديدة ، بهدف أحرزه اللاعب الهداف ،عبد الرحمن فضل، وبذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا لـ ١٣ نقطة ، في
ويقود فريق المنيا 2004، الدكتور رمضان عبدالعال، مديرا فنيا، ومحمود ماهر، مدرب، وحسن سيد ،مدرب حراس مرمى ، ود. محمد علي ، أخصائي علاج طبيعي، وسامر سيد، مدير مالي وإداري، تحت اشراف ياسر عبدالوهاب ، مدير القطاع.
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