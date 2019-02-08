اونلاين | بث حي| مشاهدة مباراة الهلال والباطن الآن بث مباشر يلا شوت الأسطورة الدوري السعودي دوري بلس| Yalla Shoot الهلال ضد الباطن

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نعرض لكم رابط مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر يلا شوت دوري بلس اليوم الجمعة 8 فبراير 2019، وذلك ضمن المرحلة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وسيتم لعب اللقاء على ملعب نادي الباطن الذي يتسع إلى حوالي 6 الآف متفرج من المدرجات، لقاء منتظر بين الفريقين على المستطيل الأخضر، حيث يسعى الزعيم الهلالي للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة تصدره لترتيب المسابقة المحلية، وسنقوم بإضافة بث حي أون لاين لمشاهدة مباراة الهلال أمام الباطن الأسطورة بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة بث رائعة تناسب المشاهدين بالمملكة وخارجها.

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وسيبدأ موعد وتوقيت مشاهدة مباراة الهلال ضد الباطن اليوم 8-2-2019 في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة مساءا بتوقيت مصر، الثامنة و15 دقيقة مساءا بتوقيت السعودية، وبإمكان متابعي كرة القدم وعاشقيها مشاهدة مباراة الهلال والباطن مباشرة الاسطورة تابع لايف من خلال قناة KSA Sports 1 HD بالتعليق العربي، وكما تعودتم دائماً من خلال موقعنا عرب نيوز، سوف نقوم بنشر رابط يلا شوت لايف حصري على اليوتيوب للاستمتاع بمباراة الهلال والباطن اونلاين بالدوري السعودي.

يلا شوت مباراة الهلال ضد الباطن

قبل انطلاق مشاهدة مباراة الهلال والباطن مباشر أون لاين، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يأتي فريق الباطن بالمركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، وذلك بعد مرور 18 جولة من البطولة.

وبعد أن قام الهلال بالتعاقد مع النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، تتشوق جماهير الزعيم رؤيته بقميص الفريق، لكن ذلك سيتأجل قليلاً، حيث إن اللاعب غير جاهز بدنياً حتى الآن لخوض مباراة الهلال والباطن بث مباشر يوتيوب الاسطورة، ولكن من المُرجح أن يكون متواجد بالمواجهة المقبلة.

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نُذكر المتابعين إن لقاء الدور الأول بين الهلال والباطن مباشر يلا شوت بدون تقطيع قد انتهى بفوز عريض للهلال على منافسه بثلاثة أهداف لهدف، سجل المدافع علي آل بليهي الهدف الأول ومن ثم تكفل المهاجم القناص بافيتيمبي غوميس من تسجيل هدفين.

وبعد فوز النصر في مباراته الأخيرة بالبطولة على القادسية، يحاول نادي الهلال توسيع الفارق مجدداً بينه وبين الوصيف النصر لست نقاط.

الهلال قد فاز في لقاءه السابق بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ويقترب الهلال من الحفاظ على لقبه مع كل انتصار جديد، حيث يتحلى الفريق بالثقة.

متابعة مباراة الهلال والباطن بث مباشر

دقائق معدودة وستنطلق المواجهة بين الفريقين على المستطيل الأخضر

أعلن المدير الفني للهلال عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ المباراة وهي: حراسة المرمى: علي الحبسي، خط الدفاع: ياسر الشهراني والبرتو بوتيا وميلوس ديجينيك وحسن كادش محبوب ومحمد إبراهيم كنو وعبدالله عطيف واندري كاريلو وكارلوس إدواردو ونواف العابد وبافيتيمبي جوميز.