رياضة | طارق العشري يتحدث عن الثغرة التي يعاني منها الأهلي في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق العشري يتحدث عن الثغرة التي يعاني منها الأهلي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود الشكر للاعبين رغم الخسارة من الأهلي بهدف نظيف في مباراة اليوم.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"مبروك للنادي الأهلي، وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء أمام فريق بحجم الأهلي".

وتابع "لا أحب التعليق على حكم اللقاء وإلغاء هدف لنا، لكن ما أقوله شكرا للاعبين، والقادم أصعب لنا".

وواصل "نجحنا في عمل طفرة كبيرة للفريق، والصراع شديد في المرحلة المقبلة ثم الهروب من شبح الهبوط".

وأضاف "المباريات المقبلة بمثابة كؤوس لجميع الفريق، فالأهلي يواجه ضغط في المباريات كبير، ومطلوب منه المنافسة على اللقب وتحقيق النقاط في جميع المباريات".

وأتم "لعبنا على جزئية الإرهاق التي تواجه الأهلي، وكنا موفقين في المباراة وأشكر فريقي على ما قدموه".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تحقيق الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعب خط وسطه حمدي فتحي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ليقتنص فوزا مهما في صراع الزحف نحو مقدمة الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة ويقلص الفارق مع الزمالك متصدر الدوري إلى 6 نقاط فقط مع وجود 3 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.

ويخوض الأهلي مواجهة سيمبا التنزاني یوم 12 من الشهر الجاري على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.