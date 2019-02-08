رياضة | أول تعليق من لاسارتي بعد الفوز على حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من لاسارتي بعد الفوز على حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه لم يقدم المستوى الجيد في مباراة اليوم أمام حرس الحدود لكنه حقق المطلوب وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"لم نخوض مباراة جيدة، فالشوط الأول كان متكافئا بين الفريقين والفنيات كانت فقيرة".

وتابع :"في نهاية الشوط الثاني كان هناك هجوما على مرمى فريقنا لكن دون خطورة، كما أن أرضية الملعب لم تكن جيدة".

وواصل :"طريقة لعب المنافس صعبت مهمتنا، لكن الأهم أننا حققنا الفوز، ونستعد من الغد لمباراة سيمبا والسفر إلى تنزانيا".

واستطرد :"عمرو السولية ومحمد هاني لم يشاركا في مباراة اليوم، وكان رأيي أن أعطي الراحة لحسين الشحات وكريم نيدفيد لأننا أمام رحلة طويلة، ومباريات هامة قادمة".

وأوضح :"لم نقدم مباراة جيدة وأهدرنا تمريرات كثيرة، وكنت حزينا على مستوى الفريق".

وأتم :"المباراة كانت صعبة وفي النهاية حصدنا الفوز وعلينا تصحيح الأخطاء في الفترك المقبلة".