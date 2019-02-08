رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يُعلق على إلغاء هدف الحرس أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يُعلق على إلغاء هدف الحرس أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية، ومالك نادي بيراميدز، استغرابه من إلغاء الحكم المساعد في مباراة الأهلي وحرس الحدود هدفاً للحدود بدون سبب واضح.

وكتبب معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هل الحكم الخامس في مباراة اليوم بيشتغل في اكاديمية احد الاندية ؟ هل ده صحيح؟"، وقام بنشر صورة للحكم المساعد في أكاديمية الأهلي.

وحقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على حرس الحدود بهدف دون مقابل وذلك في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، إلا أن لقطة إلغاء الهدف أثارت جدلاً كبيراً لعدم وضوح السبب.

ورفع فريق الأهلي رصيده للنقطة 39 في المركز الثالث بعد فوزه على الحرس اليوم الجمعة بهدف نظيف سجله حمدي فتحي لاعب وسط الفريق.