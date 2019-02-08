رياضة | حسام عاشور يخضع لفحص طبي.. غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يخضع لفحص طبي.. غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي صباح غدٍ السبت لتحديد مدى إصابته وموقفه من السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

وخرج عاشور، خلال أحداث مباراة فريقه أمام حرس الحدود، بعد شعوره ببعض الآلام، ليقرر مارتين لاسارتي المدير الفني استبداله خوفًا من تفاقم إصابته.

الأهلي، حقق فوزًا على الحدود بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، یوم 12 من الشهر الجاري على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.