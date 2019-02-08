رياضة | بعد تخطي حرس الحدود.. تعرف على موعد المباراة الأهلي المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تخطي حرس الحدود.. تعرف على موعد المباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فريق سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2018-2019.

وستقام مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني على ملعب "بنجامين مكابا" بالعاصمة التنزانية دار السلام، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت تنزانيا وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني عشر من شهر فبراير الجاري.

وستنقل مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لدور المجموعات الإفريقي على قناة "بي إن سبورتس"

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم سيمبا التنزاني برصيد 3 نقاط، ويتذيل شبيبة الساورة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وكان الأهلي قد تغلب على فريق حرس الحدود بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.