رياضة | الأهلي يعبر عقبة حرس الحدود بشق الأنفس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعبر عقبة حرس الحدود بشق الأنفس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية هجوميا من جانب كلا الفريقين، وظهرت أول ملامح الخطورة الحقيقية في الدقيقة الثانية ، حيث سدد مصطفى جمال كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الأهلي، أبعدها محمد الشناوي ببراعة إلى ركلة ركنية.

بعد فرصة جمال بدأ الأهلي في ترتيب أوراقه وسيطر على مجريات المباراة، وفي الدقيقة ١٣ مرر رمضان صبحي كرة عرضية على قدم جيرالدو دا كوستا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن أحمد السعدني حارس الحدود تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة ٢٠ نجح إمام عاشور لاعب حس الحدود في إحراز الهدف الأول، لكن محمد معروف حكم اللقاء رفض احتسابه بناءً على قرار من الحكم الخامس، ليعترض لاعبي فريق الحدود وجهازهم الفني.

ومرر جيرالدو كرة عرضية على رأس حمدي فتحي في الدقيقة ٢٦ لكنه سددها خارج مرمى السعدني حارس فريق الحدود.

وفي الدقيقة ٣٧ وصلت الكرة إلى إمام عاشور مهاجم الضيوف ليسدد كرة قوية مرت بقليل للقائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

وفي الوقت بدل الضائع ومن ضربة حرة مباشرة مرر علي معلول الكرة على رأس حمدي فتحي ليضعها في الشياك معلنا الهدف الأول للأهلي والوحيد في الشوط الأول.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني قرر لاسارتي إجراء أول تغييراته بالدفع بكريم نيدفيد بدلا من حسام عاشور الذي اتعرض للإصابة.

وكاد حمدي فتحي أن يكرر ما فعله في الشوط الأول بالهدف الذي أحرزه بعدما مرر له علي معلول الكرة من ضربة حرة مباشرة لعبها برأسة قوية في الدقيقة ٥٢ لكن السعدني حارس الحدود أنقذها ببكل براعة.

وحرم القائم الأيسر لمحمد الشناوي الحدود من إدراك هدف التعادل بعدما تصدت لرأسية أودو موزيس في الدقيقة ٦٢ من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة ٦٨ لجأ لاسارتي إلى صلاح محسن ودفع به بدلا من جونيور أجاي، في محاولة منه لتشيط الشق الهجومي للفريق الأحمر، ليرد عليه طارق العشري ويشرك إبراهيما كونيه بدلا من أحمد فؤاد، والدفع بأحمد الشيخ بدلا من إمام عاشور، لزياذة الفاعلية الهجومية لحرس الحدود.

ورمى لاسارتي بأخر أوراقه الهجومية بإشراك حسين الشحات بدلا من جيرالدو كان ذلك في الدقيقة ٨١.

وارتكب أيمن أشرف خطأ قاتلا في الدقيقة ٨٦ بعدما مرر الكرة قصيرة إلى محمد الشناوي ، داخل منطقة الجزاء لتصل لأحمد الشيخ لاعب الحرس الذي سددها لكن سعد سمير أبعدها من على خط المرمى منقذا فريقه من استقبال هدف التعادل.

واحتسب حكم اللقاء محمد معروف ٤ دقائق كوقت بدل ضائع، لكنه لم يشهد أي جديد، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٣٩ نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند ٢٤ نقطة في المركز الحادي عشر.