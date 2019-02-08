رياضة | فوز طوخ قليوبية على جمهورية شبين في دوري الكره النسائية

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حقق فريق طوخ قليوبية، الفوز على حساب فريق جمهورية شبين، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت الجمعه، على ملعب ميت خلف، في افتتاح منافسات دوري القسم الثاني للكره النسائية.

وجاء تشكيل طوخ مكون من مريم رضا حارسة مرمى، أيمان دبور، هدير محمود، أيه عبدالله، نبيله عماد، ذكرى سعيد، صفاء حمدى، هاجر كهربا، شيماء الصادق، تقي محمود، ندى حموده، وفي البدلاء تواجد زنيب حسن، أيه مسعد، هاجر صبحي ريموندا عادل، مرفت حسين، نور هانى، لطيفه محمود، ويقود الفريق جهاز فني بقيادة طارق مسعد مدير فني، وساره أسامه مدرب عام، ونبيل شهوان مدرب حارسات، مسعد عبدالحميد إدراي.

شهد اللقاء تقدم طوخ بهدف في الدقيقة 17 عن طريق اللاعبه تقى محمود، ثم تعادل الجمهورية عبر اللاعبه اسراء خطاب بالدقيقة 25.

وتوقفت المباراة لمدة 40 دقيقة لسرقة موبيلات طاقم الحكام، عقب كسر غرفة خلع الملابس الخاصة بهم، حيث طالب الحكم بعودة المسروقات قبل أن يستكمل اللقاء دون جدوي، ليقوم بإستكمالها ونجح فريق طوخ في إضافة هدفه الثاني من خلال شيماء الصادق بالدقيقة 40 قبل ختام الشوط الأول.

وعقب اللقاء قام طاقم الحكام بتحرير محضر في قسم الشرطة، بسبب واقعة سرقتهم خلال الشوط الأول.

وأدار المباراة الحكم محمود منصور، وعاونه مروان ماضي، وعمرو الالفي، وراقبها عبد للمجيد عبد العزيز.

الفوز رفع رصيد نادي شباب طوخ إلى 6 نقاط، بالتساوي مع محلة حسن الوصيف، وجمهورية شبين صاحب الترتيب الثالث، بينما شبين القناطر بالمركز الأخير بدون نقاط، وانسحب فريق سبورتنج كاسل من المسابقة، ومؤجل من الدور الاول لقاء جمهورية شبين مع محلة حسن.