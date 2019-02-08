رياضة | تقارير.. ريال مدريد ينهي صفقته الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد ينهي صفقته الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن توتنهام حدد بديل الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط الفريق المرشح للرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير أن توتنهام أبدى اهتمامه بجيمس ماديسون نجم وسط ليستر سيتي الإنجليزي لضمه للفريق.

وأشارت التقارير بأن كريستيان إريكسن أصبح قريبًا من الرحيل لريال مدريد، حيث ينتهي تعاقده مع توتنهام عام ٢٠٢٠.

يذكر أن ماديسون سجل مع ليستر سيتي ٥ أهداف وصنع ٤ آخرين في أول موسم له بالدوري الإنجليزي.