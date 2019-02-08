رياضة | جروس يفاضل بين ثنائي الزمالك لتعويض غياب حمدي النقاز

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يفاضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بين الثنائي محمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني للدفع بأحدهما في مركز الظهير الأيمن بديلا للتونسي حمدي النقاز. ويغيب النقاز عن مواجهة الزمالك والنجوم المقرر لها غدا السبت في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز. وفضل الجهاز الفني للزمالك إراحة حمدي النقاز لاعب الفريق بإبعاده عن مواجهة النجوم. وقرر المدرب السويسري كريستيان جروس عدم الدفع باللاعب بعد شعوره بآلام في القدم خلال الحصة التدريبية الأخيرة حيث أوصى طبيب الزمالك بإراحة اللاعب. وضمت قائمة الزمالك لمواجهة النجوم كلا من: محمود جنش وعماد السيد فى حراسة المرمي محمود علاء – محمد عبد الغني – بهاء مجدي – عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام في خط الدفاع فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – يوسف أوباما – محمد عنتر – أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد سيد زيزو في خط الوسط عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بو طيب في خط الهجوم

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