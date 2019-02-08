رياضة | التليفونات يفوز على بنى سويف ويتصدر دورى المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التليفونات يفوز على بنى سويف ويتصدر دورى المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق تليفونات بنى سويف مواليد 1997 فى تحقيق فوز هام على بنى سويف الرياضى بنتيجة 3 ×2 وذلك وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقين بمنافسات دورى منطقة بنى سويف لكرة القدم . واحرز اهداف تليفونات بنى سويف اللاعب الأفريقى ( مانجا ) هدفين ومحمد سمير هدف. فيما أحرز أهداف بنى سويف شعبان سيد وعادل نور . ويقود التليفونات جهاز فنى بقيادة الثنائى شريف المعداوى ووائل عبد العال فيما يقود بنى سويف جهاز فنى بقيادة طارق فتحى وأسامة عبد العزيز. وبعدها النتيجة يقترب تليفونات بنى سويف من التتويج ببطولة منطقة بنى سويف لكرة القدم عقب احتلاله الصدارة بفارق نقطتين عن بنى سويف.

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