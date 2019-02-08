رياضة | الكشف عن مدة غياب نجم برشلونة عن الملاعب (صدمة جديدة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب نجم برشلونة عن الملاعب (صدمة جديدة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف برشلونة الإسباني عن إصابة البرازيلي آرثر ميلو في أوتار الركبة وذلك خلال لقاء الفريق مع ريال مدريد في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك اسبانيا الأربعاء الماضي.

وقال البرسا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : " الاختبارات الطبية أكدت أن ارثر ميلو تعرض لإصابة في أوتار الركبة ومن المتوقع أن يغيب لمدة تترواح من بين 3 أو 4 أسابيع".

وسيغيب ميلو عن مواجهات الفريق في بطولة الدوري أمام كلًا من أتلتيك بلباو وأشبيلية وبلد الوليد وكذلك عن مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي ومباراة العودة في الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا أمام ريال مدريد.