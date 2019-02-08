انت الان تتابع تفاصيل خبر سيميوني: مودريتش لا زال اللاعب الأكثر حسماً في ريال مدريد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 فبراير 2019 08:26 مساءً - رأى دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن الكرواتي لوكا مودريتش لا يزال اللاعب الأكثر حسماً في فريق الريال.

وقال سيميوني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عشية ديربي العاصمة الإسبانية: "ما زال مودريتش من أبرز اللاعبين في فريق كرة القدم".

وكان اللاعب الكرواتي مودريتش فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2018، لينهي بذلك احتكار البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي لهذا اللقب خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأشاد سيميوني باللاعب كريم بنزيما، وبتطور ريال مدريد من ناحية اللعب الجماعي منذ تولي مواطنه سانتياغو سولاري.

وعن توقعه لكيفية استقبال جماهير أتلتيكو للحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قال: "لا يمكنني أن أضع نفسي مكان الجماهير لأفهم كيف سيكون شعورهم".

وتابع: "كورتوا حارس كبير قدم أداء رائعاً عندما كان معنا، والآن يمر بلحظة جيدة مع ريال مدريد".

وحول توقعاته لمباراة الريال أمام فريقه، قال: "نتخيل أننا سنواجه الخصم في أفضل صورة له، ولقد قمنا بالاستعداد للمباراة من هذا المنطلق".