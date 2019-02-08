شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غضب المدير الفنى لفريق برشلونة والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن غضب إرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة من لاعب الوسط البرازيلى أثر ميلو، بعد إصابة الأخير فى أوتار الركبة، وتأكد غيابه عن المشاركة فى المباريات لفترة من 3 إلى 4 أسابيع.

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن فالفيردى أكثر الغاضبين من الإصابة التى تعرض لها أرثر، خاصة وأن اللاعب قام بزيارة فرنسا مع زميله رافينيا قبل يومين من موقعة كلاسيكو كأس إسبانيا، لحضور حفل عيد ميلاد النجم البرازيلى نيمار.

وكان برشلونة قد أعلن اليوم الجمعة عن تعرض لاعبه البرازيلى أرثر ميلو لإصابة فى أوتار الركبة، بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب صباح اليوم.

ولفت أرثر الأنظار إليه خلال لقاء ريال مدريد الأخير أول أمس الأربعاء، بعد المستوى المتميز الذى قدمه البرازيلى صاحب الـ 22 عاما، والذى يقضى موسمه الأول قادما من فريق جريميو البرازيلى.

جدير بالذكر أن البارسا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق أتلتيكو مدريد الثانى برصيد 44 نقطة.