شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. أهلي جدة يتعاقد مع المدرب الأوروجوايانى خورخى فوساتى والان مع التفاصيل
الخليج 365- تعاقد نادي أهلي جدة السعودي مع المدرب الأوروجواياني خورخي فوساتي رسميًا، اليوم الجمعة، حتى نهاية الموسم الجاري.
وحضر التوقيع مع المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي كلًا من، عبد الله بترجى رئيس نادى أهلى جدة، وزكي الصالح المدير التنفيذي للنادي.
وقد جاء التعاقد مع فوساتي خلفًا للأرجنتيني بابلو جويدي، الذي أقاله النادي من منصبه، لسوء النتائج، ليستقر على المدرب الأوروجوايانى المخضرم.
ومن الجدير بالذكر، أن أهلى جدة يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الهلال وصافة الدوري برصيد 43 نقطة.
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