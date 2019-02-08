شكرا لقرائتكم خبر عن مورينتس: فينيشيوس سيكون اللاعب الأفضل فى العالم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - عبر فيرناندو مورينتس مهاجم ريال مدريد السابق عن إعجابه بطريقة لعب بفينيشيوس جونيور لاعب الفريق الواعد بإمكانه أن يصبح بين الأفضل في العالم.

وذكر مورينتس:"نحن جميعاً يعجبنا رؤية فينيشيوس يلعب، ورؤية كيف يتطور، أعتقد أنه لاعب مثير للاهتمام للغاية".

وتابع: "إنه جيد في المواجهات الفردية والانطلاقات، ولا يزال صغيراً للغاية ويحتاج للوقت لرؤية كيف سيصبح".

واكمل: "إن واصل على هذا المنوال في اللعب سيصبح لاعباً من الطراز العالمي دون أدنى شك، فهو يمكنه أن يصبح الافضل فى العالم".

وأضاف :"رغم ذلك يجب أن نمنحه الوقت، فلا يمكن إلقاء كل العبء على لاعب بهذا السن لديه الكثير من المسئوليات كونه يلعب في نادي مثل ريال مدريد".