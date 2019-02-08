شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي المصري يتقدم بخبرٍ سار لجماهير الأحمر قبل مواجهة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

الخليج 365- بيَّن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، تفاصيل جديدة عن إصابة محمد هاني، لاعب الفريق، وموقفه من خوض مباريات الأحمر الفترة المقبلة.

وقال محمود، "هاني تعافى من ثقل الخلفية، وينتظم في تدريبات الفريق الجماعية غدًا السبت قبل السفر لتنزانيا".

يذكر أن هاني قد أصيب في مباراة الأهلي وإنبي، وغادر أرض الملعب خلال الشوط الثاني ليحل باسم علي بدلًا منه.

وفاز الأهلي على إنبي في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف، الثلاثاء الماضي على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة 13 للدوري.

ومن المنتظر أن يسافر الشياطين الحمر إلى تنزانيا غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة سيمبا ضمن منافسات الجولة الـ 4 من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.