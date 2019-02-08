شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشيلسي: لا ننافس على بطولة البريمير ليج .. ولكننا نناضل من أجل الـ 4 مراكز الأولى والان مع التفاصيل

الخليج 365- قال ماوريسيو ساري، مدرب فريق تشيلسي، في مؤتمر نشرته شبكة "فوتبول لندن" العالمية، أن تشيلسي لا ينافس في الوقت الحالي على لقب الدوري، مضيفًا "أعتقد أننا سنكون قادرين على النضال من أجل التواجد في المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم".

معللًا: "يمكن أن نفوز بشيءٍ ما بالطبع، ولكن في الدوري الإنجليزي القتال منحصر بين ليفربول ومانشستر سيتي".

وواصل مدرب تشيلسي، "الأمر صعب للغاية، نحن بحاجة للدفاع بشكل جيد للغاية".

واستكمل: "أعتقد أننا بحاجة إلى العمل، جوارديولا في موسمه الثالث في الدوري الإنجليزي، كلوب في موسمه الرابع أو الخامس لا أتذكر، أعتقد أننا بحاجة إلى العمل، لا أعرف طريقة أخرى، أعتقد أننا نحتاج فقط إلى العمل وعلينا أن نحاول تقليص الفجوة، لأنه في هذه اللحظة توجد فجوة".

وعن المنافسة مع مانشستر سيتي، قال ساري: "في الوقت الحالي، مانشستر سيتي هو أفضل فريق في أوروبا، أعرف جيدًا أنه من الصعب الفوز بدوري الأبطال، لأنه إذا اضطررت للعب في الدوري الإنجليزي فإنه من الصعب جدًا الوصول إلى النهائي، في الوقت الحالي في رأيي هم أفضل فريق في أوروبا".

يذكر أن تشيلسي على موعد مع مع فريق مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات البريمير ليج، ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 50 نقطة.