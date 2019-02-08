شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن مدة غياب آرثر عن الملاعب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أصدر نادي برشلونة، متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيانا يفيد أنّ لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر ميلو سيغيب عن الملاعب لفترة تقارب الشهر بسبب إصابة في عضلة الساق اليسرى.

وأشار النادى إلى أنّ التقارير الطبية أكّدت أنّ اللاعب يعاني من "إصابة في عضلة الساق اليسرى" مقدراً فترة ابتعاده عن الملاعب "بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

وكان آرثر قد أصيب في مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو في برشلونة خلال ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس ضد الغريم ريال مدريد (1-1).

ولن يشارك اللاعب في مواجهات عدة أبرزها ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا امام ليون الفرنسي 19 فبراير الجارى كما من المستبعد أن يشارك فى مباراة كلاسيكو الإياب والمقرر إقامته 27 فبراير وفي 2 آذار/ مارس في الدوري.