شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصوله السعودية .. بيريرا يشارك في أولى تدريباته مع النصر والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة نظيره أهلي جدة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتضمن استعداد النصر، انتظار مشاركة البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع النصر الجديد، في تدريبات فريقه مساء اليوم بعد وصوله للسعودية صباحًا.

وقد عبَّر بيريرا في حديثه لحساب النصر على تطبيق "سناب شات"، عن سعادته بتمثيل الفريق السعودي، واعدًا بتقديم الإضافة في المرحلة المقبلة.

يذكر أن نادي النصر السعودي قد أعلن حسم التعاقد رسميًا مع البرازيلي مايكون بيريرا قادماً من صفوف جالطة سراي التركي، الثلاثاء الماضي، لينضم بذلك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم ونصف، دون الكشف عن قيمة العقد.

وذكر النصر، في بيان رسمي: "إدارة النادي أنهت رسمياً إجراءات انضمام مدافع جالطه سراي التركي، البرازيلي مايكون بيريرا، البالغ من العمر 30 عاماً، وذلك لمدة موسم ونصف".