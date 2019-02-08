الان تتابع مدرب الباطن يتسلم جائزة أفضل مدرب بالجولة 17 بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوسف الغدير، مدرب فريق نادي الباطن، جائزة أفضل مدرب في الجولة السابعة عشر، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الباطن حقق الفوز على الفيصلي بهدفين دون رد، في الجولة السابعة عشر، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان.

جائزة أفضل مدرب في الجولة، التي حصل عليها يوسف الغدير، قيمتها 10 آلاف ريال، مقدمة من جانب رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

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