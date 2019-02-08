شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقترب من الممتاز.. وسيراميكا يعود للصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتلت أندية أسوان وسيراميكا ودمنهور قمة المجموعات الثلاث للدورى الممتاز (ب) بعد انتهاء منافسات المرحلة السابعة عشرة، بعد فوز أسوان على الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدفين وارتفاع رصيده إلى 41 بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه فريق بنى سويف، الذى تراجع بشدة إلى المركز الثانى بينما اعتلى سيراميكا بقيادة رمضان السيد قمة مجموعة القاهرة بعد فوزه على منتخب السويس على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 36 نقطة، فيما نجح دمنهور بقيادة هانى العقبى فى الحفاظ على قمة بحرى بعد الفوز على المنصورة بهدف كارافالا فى الثوانى الأخيرة من اللقاء الذى أقيم بينهما على استاد دمنهور ليرتفع رصيد دمنهور المتصدر إلى 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن الرجاء «الوصيف».

كما أظهر الأفارقة بأندية أسوان وسيراميكا ودمنهور مستواهم القوى، بعدما ساهموا فى المحافظة على القمة لأنديتهم بعد أن نجح بادارا سيلا فى إحراز هدفين لأسوان فى مواجهة الإعلاميين وارتفاع رصيده من الأهداف إلى 12 هدفا على رأس قائمة هدافى الدورى، وكذلك لاعب سيراميكا أماندا مانساه الذى أحرز هدف عودة سيراميكا أمام منتخب السويس، وهو الهدف الثانى لفريقه، وكذلك كارفالا مهاجم دمنهور الذى نجح فى خطف هدف الفوز على المنصورة فى الوقت القاتل، ومعهم الأمريكى واليس ألفيس لاعب «إف سى مصر» الذى أحرز هدف فوز فريقه فى شباك نادى الشمس.

شهدت مباريات هذا الأسبوع العديد من الأحداث الساخنة، أبرزها فى مباراة البلدية مع طنطا والتى شهدت الدقائق الأخيرة منها التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، والتى شهدت احتجاجات بالجملة من الجهاز الفنى لنادى طنطا بقيادة أيمن المزين، اعتراضا على قرارات حكم المباراة محمد عادل بعد التغاضى عن ركلة جزاء صحيحة فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء لمهاجم الفريق محمد خليفة، بعد أن اصطدمت الكرة فى يد أحد مدافعى البلدية داخل منطقة الجزاء، وعلى أثر الاحتجاجات قام الحكم بطرد علاء عكاشة مدير الكرة بنادى طنطا.

كان مسؤولو البلدية قد استقبلوا أيمن المزين، المدير الفنى الحالى لنادى طنطا والسابق للبلدية، استقبالا طيبا، وحرص المدير الفنى على اصطحاب العديد من الهدايا التذكارية وتوزيعها على أبناء البلدية فى ظل الروح الطيبة التى تجمع الطرفين.

وفى طهطا، قام وليد عبدالرازق، حكم مباراة طهطا مع المنيا، بتأخير انطلاق المباراة لمدة قاربت على الـ 18 دقيقة بسبب تواجد مكثف لأعداد من غير مصرح بها وأصر الحكم على صعودها إلى المدرجات حتى يبدأ اللقاء الذى انتهى بفوز المنيا بهدف نظيف أحرزه حسام على حسن، والهدف هو رقم 800 فى المسابقة.

وفى مباراة بورتو السويس مع أبى صقل استطاع الفريق السيناوى أبى صقل تحت القيادة الفنية لمديره الفنى طارق جمال، الحصول على النقطة الرابعة له هذا الموسم بالتعادل مع تحقيق مفأجأة من العيار الثقيل بعد التعادل مع بورتو السويس بهدف لكل فريق، واستطاع حارس أبى صقل عبدالرحمن رخا التصدى لركلتى جزاء خلال اللقاء الذى استحق لقب نجمها الأول بلا منازع.

وفى لقاء الأوليمبى مع غزل المحلة، أبدى خالد عيد، المدير الفنى للمحلة، تحفظه على القرارات التحكيمية لحكم مباراته مع الأوليمبى محمود عاشور، وقال: «حكم المباراة تغاضى عن احتساب ركلتى جزاء للمحلة وألغى هدفا صحيحا للفريق»، فى الوقت الذى أكد فيه مجدى الألفى عضو مجلس إدارة غزل المحلة تمسك إدارة النادى بخالد عيد، وأن الفريق قادر على الصعود إلى الدورى الممتاز فى نهاية المطاف، وحمل الخسارة لحارس مرمى فريقه.

من ناحية أخرى، استجاب مجلس إدارة نادى دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله، لرغبة هانى العقبى المدير الفنى للفريق وقاموا بصرف مبلغ 2000 جنيه لكل لاعب عقب تحقيق الفوز على المنصورة واعتلاء قمة مجموعة بحرى منفردا وسط أفراح عارمة اجتاحت مدينة دمنهور عقب انتهاء المباراة.

وفى الترسانة، قام مجلس الإدارة بتجديد الثقة بأحمد كشرى، المدير الفنى للفريق، على الرغم من الهزيمة الكبيرة أمام كوكا كولا بهدفين مقابل لا شىء، مشيرا إلى أن هناك أخطاء يجب على الجهاز الفنى تلافيها قبل فوات الأوان، كما انهالت المكافآت فى العديد من الأندية بعد انتهاء منافسات الأسبوع السابع عشر، ففى نادى الرجاء قام محافظ مطروح بصرف مبلغ 100 ألف جنيه بخلاف مكافآت النادى طبقا للائحة، وفى أسوان تم صرف 5 آلاف جنيه لكل لاعب، وفى النادى الاوليمبى تم صرف 4 آلاف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على غزل المحلة، وهو الأمر نفسه فى نادى دمنهور وكذلك فى الزرقا.

وقال طارق محجوب، المدير الفنى لنادى الرجاء، إنه رغم فوز فريقه على سيدى سالم واستمراره فى سباق القمة إلا أنه حزين لعدم حسم مشكلة ملعب الرجاء حتى الآن، حيث يتدرب الفريق بالإسكندرية ويلعب فى مطروح، بينما قرر مسوؤلو نادى بنى سويف توقيع عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الفريق بعد التعادل فى ملعبهم أمام سوهاج، والذى جاء بطعم الخسارة وابتعادهم عن قمة مجموعة الصعيد بـ 7 نقاط كاملة.

فيما لاتزال أزمة دخول الجماهير إلى الملاعب هى محور اهتمام العديد من الأندية، وناشد النائب المهندس طارق السيد، رئيس النادى الأوليمبى، اتحاد الكرة، وضع حد لهذا الأمر، وإرسال خطابات إلى مديريات الأمن فى المحافظات المختلفة للسماح بالتواجد الجماهيرى فى المدرجات.

وأبدى سيد عيد، المدير الفنى للنصر، سعادته البالغة بعد الفوز الذى حققه فريقه على القناة أحد الفرق المرشحة للصعود إلى الدورى الممتاز، موضحًا أن لاعبى النصر كانوا رجالا، وقدموا أداء قويا واستحقوا الفوز. وقال إن النصر تمكن من الفوز فى مباراتين متتاليتين على فريقين كبار، مثل جمهورية شبين والقناة، وأن الفترة المقبلة ستشهد استمرارا للنتائج الجيدة.

وأشاد محمد صديق، المدرب العام لنادى سوهاج، بالصفقات الجديدة التى انضمت خلال الانتقالات الشتوية لسوهاج، والتى أثرت بشكل إيجابى فى مواجهة الفريق أمام بنى سويف - على حسب قوله.

وأعرب أيمن الجمل، المدير الفنى لفريق الزرقا، عن تفاؤله ببقاء الفريق فى مسابقة القسم الثانى بعد ظهور اللاعبين بحالة فنية وبدنية عالية ونجاحهم فى حصد نقاط مباراتهم أمام جمهورية شبين، وهو ما دفع رئيس النادى الحاج سمير موسى إلى الموافقة على صرف مكافأة إجادة للاعبين.