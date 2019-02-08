شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك «الجريح» أفريقياً يسعى لمواصلة التألق محلياً أمام النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ضيفًا على نظيره النجوم، فى السادسة مساءً السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى الممتاز. يدخل الفارس الأبيض اللقاء، بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام فريق جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى أولى مباريات الفريق فى دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقى «الكونفيدرالية»، ولكن على الصعيد المحلى فيتصدر الأبيض جدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن نادى بيراميدز صاحب الوصافة.

خاض أبناء القلعة البيضاء 18 مباراة فى الدورى الممتاز حتى الآن، استطاع الفريق تحقيق الفوز فى 14 مباراة، بينما تعادل فى ثلاث، وتلقى هزيمة واحدة كانت أمام النجوم الصاعد إلى الدورى حديثاً فى الدور الأول.

يسعى الزمالك إلى مواصلة الانتصارات فى بطولة الدورى، من أجل التربع على عرش الصدارة، من أجل تضييق الخناق على صاحب المركز الثانى، إلى جانب محاولة رد الاعتبار بعد الهزيمة الثقيلة الأفريقية التى تلقاها مؤخرا أمام الفريق الكينى.

واجتمع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، مع لاعبيه لمنحهم تعليمات خاصة وإلقاء محاضرة عليهم بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف فى فريق النجوم وخاصة أنه طالبهم باحترام الفريق المنافس والتعلم من مباراة الدور الأول، بعدما فاز النجوم وأكد لهم أن الفوز واقتناص نقاط المباراة أمر ضرورة من أجل الزحف نحو بطولة الدورى وعدم التأثر بالهزيمة من جورماهيا. يفتقد الفريق الأبيض لخدمات الثنائى طارق حامد ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، للإيقاف بسبب حصولهما على الإنذار الثالث فى مباراة مصر المقاصة الماضية، إلى جانب مصطفى فتحى بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم «جنش» فى حراسة المرمى، محمود علاء، محمد عبدالغنى، حمدى النقاز، بهاء مجدى، محمود عبدالعزيز، فرجانى ساسى، يوسف أوباما، محمد عنتر (زيزو)، إبراهيم حسن، عمر السعيد. فى المقابل يدخل فريق النجوم بتشكيل يتكون من عصام الحضرى، وأمامه مايكل إيجى، محمود فتح الله، خالد عبدالرازق، أحمد أيمن، عمرو نجيب، محمود عبدالحليم، مهاب ياسر، أحمد جمال، محمد همام، صلاح أمين.