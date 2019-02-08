شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة مدوية لـ«رونالدو» بسبب «مرض» والدته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، خبرا صادما بعد أن كشفت والدته دولوريس أفييرو أنها أصبحت «تصارع لأجل الحياة» بعد تجدد معاناتها مع مرض سرطان الثدى الذى اكتشفته قبل عدة سنوات.

ونقلت صحيفة «ميرور» الإنجليزية تصريحات لـ «دولوريس أفيرو»، تحدثت عن مشاكلها الصحية قبل رحلة إلى إيطاليا لأجل الاحتفال بعيد ميلاد «الدون» الخامس والثلاثين.

وقالت أفيرو، فى مقابلة صحفية مع قناة برتغالية، إنها أجرت عملية جراحية على مستوى ثدى ثان، كما أنها تخضع للعلاج الإشعاعى وقالت «إنى أصارع الآن لأجل الحياة».

وفى عام 2007، تم تشخيص المرض الخبيث لأول مرة لدى والدة رونالدو التى تربطها علاقة خاصة بابنها وتحرص على الظهور بجانبه فى المناسبات.

وفى عام 2009، كان رونالدو قد تبرع بمئة ألف جنيه إسترلينى لأجل تشييد مركز للسرطان داخل المستشفى الذى تمكن من إنقاذ حياة والدته بجزيرة ماديرا البرتغالية، ويدرس صاروخ ماديرا التبرع بنفس المبلغ مرة أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولم تكشف والدة رونالدو، البالغة من العمر 64 عاما، عن توقيت إجراء العملية، وقالت إنها لا تعلم ماذا سيحصل بعد الجراحة الثانية، ويعانى صاروخ ماديرا من حالة نفسية سيئة بعد تلقيه ذلك الخبر.

وعلى صعيد آخر، أكدت الأم دعمها لـ«رونالدو» بعد الاتهامات التى تزعم أنه تورط فى حادثة اغتصاب بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، وأشارت إلى أنها تثق فى ابنها، مؤكدة «أنا أعرف ابنى جيدا».

وينفى نجم يوفنتوس بشدة واقعة اغتصاب كاثرين قبل 9 سنوات، واصفا المزاعم التى ساقتها ضده بالأخبار المزيفة.

فى شأن آخر، يسعى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لكسر الأرقام القياسية أيًا كان القميص الذى يرتديه، سواء كان سبورتنج لشبونة أو مانشستر يونايتد أو ريال مدريد، وأخيرًا حتى فى يوفنتوس.

وسجل رونالدو حتى الآن 17 هدفًا فى الدورى الإيطالى مع يوفنتوس خلال موسمه الأول يتصدر بها جدول ترتيب هدافى «السيرى آ» ويخطو بها نحو عدد كبير من الأرقام القياسية.

ويريد رونالدو دومًا أن تكون أهم الأرقام القياسية مدونة باسمه ولا يوجد فى تاريخ يوفنتوس أفضل من الرقم القياسى الخاص بعدد الأهداف فى موسم واحد من الدورى الإيطالى. يحتل تلك المكانة فى الوقت الحالى ولقرابة القرن اللاعب التاريخى فيليس بوريل الذى سجل 31 هدفًا فى عام 1934 وترك اسمه مخلدًا طوال تلك السنوات دون منازع رغم تعاقب المهاجمين العظماء على صفوف البيانكونيرى.

ويحتاج النجم البرتغالى لـ 14 هدفًا فقط من أجل معادلة الرقم التاريخى لأكبر عدد أهداف للاعب واحد بيوفنتوس فى الدورى الإيطالى وأمام رونالدو فرصة تاريخية لتحطيمه.

واقترب العديدون من ذلك الرقم فى السنوات المتعاقبة إلا أنهم جميعًا فشلوا فى كسره أو حتى معادلته، مما يعنى أن رونالدو سيكسر رقمًا ظل صامدًا لمدة 85 عامًا.

جدير بالذكر أن الموسم الذى سجل خلاله بوريل الـ 31 هدفًا كان يشارك فى الدورى الإيطالى 18 فريقًا فقط عكس الوضع الحالى بمشاركة 20 فريقا.