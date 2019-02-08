شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة جديدة فى كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن وفاة 10 لاعبين من فريق الشباب بنادى فلامنجو البرازيلى، بسبب اندلاع النيران فى المبنى الذى يسكنوا فيه، فى

ريو دى جانيرو.

وقالت الصحيفة إن الحريق اندلع فى الساعات الأولى من صباح أمس الأول، فى مبنى سكن فريق الشباب، وأشارت التقارير إلى وفاة 10 لاعبين وإصابة آخر

بحروق خطيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استدعاء رجال الأطفاء إلى مركز تدريب «نيويو نيست» فى ريو دى جانيروا، مقر أكاديمة النادى البرازيلى، وتمت السيطرة على الموقف، ولكن الصدمة جاءت بعدما عثروا على جثامين 10 لاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن المبنى تم تدميره بالكامل بسبب ألسنة اللهب المشتعلة فى الموقع، ويستخدم المبنى لإيواء اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، ولم يتم الكشف عن هوية المتورطين.

رجال المطافئ يبحثون عن جثث اللاعبين

واشتبكت خدمات الطوارئ على الفور للسيطرة عليها ويعتقد أن معظم النيران أطفئت فى غضون ساعتين.

وذكرت قناة «تى فى جلوبو» أن مكان الحادث عبارة عن جزء قديم بمثابة استراحة لفئات الرديف فى النادى، ولا توجد أى معلومات حول الضحايا ولكن وفقًا لإحدى الإذاعات المحلية أعلنت وجود ضحايا يبلغ سنهم بين 14 و17 سنة.

واتهمت الصحيفة نادى فلامنجو بالإهمال بسبب عدم وجود نظام التأمين الكامل داخل المبنى الذى يتواجد فيه لاعبون صغار، حيث من المفترض أن يكون هناك نظام تأمين شامل ضد الحرائق.

ولم يصدر النادى البرازيلى أى

بيانات حتى الآن عن تفاصيل الواقعة والمتورطين فيها.

ولفتت الصحيفة إلى أن فريق فلامنجو الأول يتدرب فى مكان آخر، ويستعد النادى حاليا لمواجهة مع فلومينيزى اليوم،

حيث يعد النادى الأكثر شعبية فى البرازيل، حيث يلعب فى ملعب «ماراكانا الشهير إعلاميًا».

فلامنجو ريجاتاس، نادى كرة قدم برازيلى، ينافس بدورى الدرجة الأولى، تأسس عام 1895، أى أن عمره يناهز 145 عامًا، ويعد من أعرق الفرق فى قارة أمريكا الجنوبية.

ومن أشهر اللاعبين الذين لعبوا فى صفوف نادى فلامنجو، المدرب البرازيلى زيكو، والذى انضم لصفوف النادى للمرة الأولى من سنة 1971 إلى سنة 1981، ولعب للنادى للمرة الثانية من سنة 1985 إلى سنة 1989، وحقق فلامنجو لقبا وحيدا وهو كأس نيكولاس نيوز الذهبية عام 1996.

فى سياق آخر، تسبب المستوى المبهر للنجم الصاعد فينيسيوس جونيور جناح فريق فلامنجو البرازيلى والذى انتقل لصفوف ريال مدريد هذا الموسم، فى هجوم من جماهير فلامنجو على الحسابات الرسمية لفريق ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

الحرائق تلتهم مساكن شباب نادى فلامنجو البرازيلى وتسبب وفاة ١٠ لاعبين وإصابة آخر بحروق خطيرة

وشارك جونيور خلال مباريات الميرنجى الأخيرة، حيث تألق بشدة ووصفه البعض بالبديل المناسب للنجم

البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى.

وطالب قطاع من جماهير فلامنجو إدارة ريال مدريد بدفع مبلغ إضافى يتناسب مع إمكانيات جونيور، حيث تعاقد فريق العاصمة الإسبانية مع النجم الصاعد مقابل 61 مليون يورو، وقالت إحدى التعليقات إن القيمة المناسبة لجونيور كانت تساوى الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى 100 مليون يورو.