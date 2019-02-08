خورخى فوساتى مدرباً لأهلى جدة السعودى

وقع نادى أهلى جدة السعودى الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد عبد الشافى رسميا اليوم الجمعة مع المدرب الأوروجوايانى خورخى فوساتى، حتى نهاية الموسم الجارى.
وجاء توقيع المدرب الأوروجويانى خورخى فوساتى فى حضور عبد الله بترجى رئيس نادى أهلى جدة وزكى الصالح المدير التنفيذى للنادى.
وكان الفريق السعودى قد أقال مدربه السابق الأرجنتيني بابلو جويدى من منصبه، بسبب سوء النتائج، ليستقر على المدرب الأوروجوايانى المخضرم.
جدير بالذكر أن أهلى جدة يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، علما بأن الهلال يتصدر المسابقة برصيد 43 نقطة.
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