ميسي مهدد بالغياب مجدداً عن صفوف برشلونة

تهدد إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خطط إرنستو فالفيردي، مدرب البارسا، في مباراة أتلتيك بيلباو، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مشاركة ميسي في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، أثبتت أنه لا يعاني من كسر، ولكنها في نفس الوقت كشفت أن آلام الإصابة التي تعرض لها البرغوث أمام فالنسيا لم تنته.

وكان ميسي شارك كبديل لمدة 27 دقيقة أمام ريال مدريد، الأربعاء الماضي، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني لبرشلونة، لا يستعجل عودة ميسي إلى المباريات، قبل أن يتعافى تمامًا من الإصابة.

ويتخوف فالفيردي من غياب ميسي عن مباريات برشلونة المهمة خلال الشهر الجاري، أمام ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن ميسي غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية لبرشلونة، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة بيلباو.