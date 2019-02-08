خاض فريق بيراميدز لكرة القدم، تدريباته اليوم تحت قيادة رامون دياز المدير الفنى الجديد للفريق، والذى وصل القاهرة، يوم الثلاثاء الماضى، لخلافة حسام حسن على رأس الجهاز الفني للفريق.
وسيطر الحماس والتركيز علي اللاعبون خلال المران تحت قيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم.
ونشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى بيراميدز، مقطع فيديو لتدريبات الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق عليه "مدرب عالمى وأحدث الوسائل المتاحة لتدريب".
ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره سموحة في الدوري الممتاز الخميس المقبل الموافق 14 فبراير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر رامون دياز يقود بيراميدز للمرة الأولي في التدريبات بحضور "آل الشيخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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