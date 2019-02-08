شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يحتج على مشاركة الغنام لاعب النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) رفع نادي القادسية احتجاجاً رسمياً إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك على خلفية مشاركة لاعب نادي النصر سلطان الغنام. ومن المقرر أن يتم رفع كافة التفاصيل للجنة خلال المدة النظامية.



كانت هذه تفاصيل خبر القادسية يحتج على مشاركة الغنام لاعب النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.