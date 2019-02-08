شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 في حريق بنادي فلامنجو البرازيلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ريو دي جانيرو)

قال رجال إطفاء وتقارير إخبارية إن حريقا شب في مركز تدريب تابع لنادي فلامنجو لكرة القدم في ريو دي جانيرو اليوم (الجمعة) مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم لاعبون من الناشئين.

وأصيب أيضا في الحريق ما لا يقل عن ثلاثة شبان أعمارهم ما بين 14 و15 عاما. ونقل الثلاثة إلى المستشفى وأحدهم في حالة خطيرة.

وقال رجال الإطفاء إنهم وصلوا إلى مركز نينهو دو أوروبو الذي جرت توسعته وافتتح قبل شهرين بعد قليل من الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) ليجدوا النيران وقد التهمت المبنى.

واستطاع بعض الأشخاص الفرار لكن شدة الحريق منعت رجال الإطفاء من دخول المنشأة.

وقال اللفتنانت كولونيل دوجلاس هيناوت من إدارة مكافحة الحرائق للصحفيين «تمكنا من إنقاذ الضحايا الذين كانوا في الخارج... النيران أتت على المكان بالكامل. حاولنا الدخول والعثور على أحياء لكن ذلك كان مستحيلا... عثرنا على جثث في الداخل فحسب».

وأضاف «ليس بإمكاني إبلاغكم بسبب الحريق... ثمة حاجة للتحقيق في ذلك».

وقال أحد اللاعبين الناشئين إن الحريق بدأ في غرفته.

وأضاف فيليبي كاردوزو وهو لاعب خط وسط في فريق الناشئين تحت 17 عاما «اشتعلت النار في تكييف الهواء وركضت... الحمد لله تمكنت من الفرار وما زلت على قيد الحياة».

وجاء الحريق بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أغرقت المدينة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.