شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُوقِّع رسمياً مع المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) وقَّع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالله بترجي، العقد الرسمي مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الأوروجوياني خورخي فوساتي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. ونشر النادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم (الجمعة)، صوراً لتوقيع العقد بين بترجي وفوساتي، بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الكابتن زكي الصالح. صور صور صور



كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يُوقِّع رسمياً مع المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.