شكرا لقرائتكم ضحية قديمة حديثة.. حسام عاشور يسقط أمام الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجددت إصابة حسام عاشور لاعب وسط الأهلي في مواجهة فريقه للحدود حيث ظهر اللاعب بعد استبداله مع طبيب الفريق لفحصه. وأجرى الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، أولى تغييراته أمام حرس الحدود، بالدفع بكريم نيدفيد بدلا من حسام عاشور، فى بداية الشوط الثانى من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ21 ضمن بطولة الدورى الممتاز.

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