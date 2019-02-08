شكرا لقرائتكم اطمنوا يا زملكاوية .. أهلي جدة يتعاقد مع فوساتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع نادى أهلى جدة السعودى الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد عبد الشافى رسميا اليوم الجمعة مع المدرب الأوروجويانى خورخى فوساتى، حتى نهاية الموسم الجارى.

وجاء توقيع خورخى فوساتى فى حضور عبد الله بترجى رئيس نادى أهلى جدة وزكى الصالح المدير التنفيذى للنادى.

وكان الفريق السعودى قد أقال مدربه السابق الأرجنتيني بابلو جويدى من منصبه، بسبب سوء النتائج، ليستقر على المدرب الأوروجوايانى المخضرم ، وترددت أنباء عن رغبة أهلي جدة فى التعاقد مع جروس مدرب الزمالك.

جدير بالذكر أن أهلى جدة يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، علما بأن الهلال يتصدر المسابقة برصيد 43 نقطة.



الأوروجويانى فوساتى

توقيع العقود