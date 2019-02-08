شكرا لقرائتكم فيديو.. حمدي فتحي يتقدم للأهلي على الحدود فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الأهلى بالهدف الأول أمام حرس الحدود، عن طريق حمدى فتحى فى الدقيقة 49 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ21 ضمن بطولة الدورى الممتاز ، لينتهى الشوط الأول بهدف دون رد.

ويملك الأهلى فى رصيده 36 نقطة حيث يحتل المركز الثالث بعد خوضه 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز فى 11 مباراة، تعادل فى 3 مباريات وخسر مثلهم.

فيما يمتلك حرس الحدود فى رصيده 24 نقطة ويتواجد فى المركز الـ11 بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد خوضه 20 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات